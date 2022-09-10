Başbakan Mesrur Barzani: Üniversitelerimizin düzeyleri yükseldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Tıp Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı, okulu dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Başbakan, “Doktorluğa adım atanların, mesleki yeminlerini ettikten sonra çok kutsal ve insani bir göreve başlayacaklar. Her şeyden önce insan yaşamını kurtarmayı ve sağlıklarını korumayı hedeflemeliler. Üniversiteden mezun olmanızla birlikte hayatınızda da bir aşama son buluyor ancak öğrenmek son bulmuyor çünkü öğrenme devam eden bir süreçtir” dedi.

Kürdistan Bölgesi üniversitelerinin kalitelerinin yükseldiğini belirten Başbakan, “Geçtiğimiz süre zarfında Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bilim, akademi, üniversiteler ile ilgili kuruluşların kalkınması için eğitim ve öğrenim kurumlarının programları Güven Kurulu tarafından onaylandı. Bu kurulun geçmiş yıllardaki çalışmaları sayesine üniversitelerimizin düzeyi yükseldi. Dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilmemiz için bu kurulu oluşturmaya ihtiyacımız vardı” diye konuştu.

Kürdistan’da sağlık alanında bazı sorunların olduğuna vurgu yapan Başbakan, sağlık alanında iyileştirmeler için 9’uncu Kabinesi’nin bu sektöre reformlar yaptığını kaydetti.