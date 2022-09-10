TBMM Başkanı coronavirüse yakalandı

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabın Twitter’dan coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapacağı görüşmeyi, testinin pozitif çıkmasından dolayı telefonda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."