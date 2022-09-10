Sağlık

TBMM Başkanı coronavirüse yakalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop coronavirüse yakalandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop
türkiye Mustafa Şentop Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabın Twitter’dan coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapacağı görüşmeyi, testinin pozitif çıkmasından dolayı telefonda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv