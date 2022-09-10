AK Partili Özhaseki’den ‘HDP’ye bakanlık’ yorumu: Allah böyle bir tehlikeden korusun

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AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri televizyonlarının ortak yayınına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynandığını, 7'li masa diye ifade ettiği muhaliflerin anlaşabildiği tek konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı olduğunu savundu.

Masayı temsil edenlerin Türkiye'yi idare etme noktasında hiçbir konuda uzlaşamayacaklarını savunan Özhaseki, "Bunlar yıkım ekibi gibi. Haliyle orada iktidar olmakla ilgili millete herhangi bir şey söylemiyorlar. Nasıl idare edeceklerini söylemiyorlar. Ekonomide ne yapacaklarını asla söylemiyorlar çünkü aralarında ihtilaf çıkacak, bunu biliyorlar. Bulabildikleri bir tek kelam var, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyorlar. Bunun biraz daha Türkçesini söyleyeyim ben, böyle deyince 2000 yılı öncesi tüm iktidarlar geliyor aklıma. 7'li koalisyon vadediyorlar. 7'li koalisyon bunun adı" değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, CHP'li Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" yönündeki sözlerini eleştirerek "PKK'nın bir siyasi uzantısı var, o da HDP. 'HDP’ye bakanlık verilebilir' gibi söylemde bulunmaya başladılar. İşte kimi zaman Gürsel Tekin, kimi zaman başkaları söylüyor. Ben de soruyorum, PKK'nın bir siyasi uzantısı HDP'ye, Milli Savunma Bakanlığını verir misiniz, İçişleri Bakanlığını verir misiniz? Allah böyle bir tehlikeden korusun" açıklamasını yaptı.

KHK'LILARIN TEKRAR İADESİ TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar ile ilgili açıklamalarına da değinen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi KHK'da işine son verilenler kimler diye bir soru başlığı atalım. Evet, ihtilale karışanlar hapis cezası aldı, içerdeler. Sonra FETÖ'cü olduğu mahkeme kararı ile tespit edilenlerin işine son verildi. Nereden uzaklaştırıldılar, askeriyeden uzaklaştırıldılar. Polislikten, hakimlikten, valilikten, kaymakamlıktan uzaklaştırıldılar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, vatandaşlarımızı bombalayanları yeniden işe alıp onları pilot mu yapacak? Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye düşmanlık edeceğim derken, milletimizi yani Türkiye’yi ataşe atıyor."