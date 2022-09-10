Yaşam

Kerbela’ya gidecek olan yaklaşık 20 bin İranlı Haci Omeran Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Irak’ın Necef ve Kerbela kentlerinde İmam Hüseyin’in Kırkı dolayısıyla düzenlenen Erbain törenlerine katılmak için İran’dan gelen yaklaşık 20 bin kişi Haci Omaran Sınır Kapısı'ndan Kürdistan Bölgesi'ne giriş yaptı.
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kürdistan Haci Omaran Sınır Kapısı Kerbela iranlı ziyaretçi

ERBİL (K24)

Son üç günde yaklaşık 20 bin ziyaretçinin Haci Omaran Sınır Kapısı'ndan Kürdistan Bölgesi'ne geldiği belirtildi.

K24 muhabiri Teyfur Muhammed, ilk ve ikinci günlerde ziyaretçi sayısının az olduğunu ancak dünden bu yana ziyaretçi sayının arttığını aktardı.

Muhabirimiz, bugün ise önemli sayıda İranlı ziyaretçinin Haci Omaran Sınır Kapısı'ndan Kürdistan Bölgesi’ne giriş yaptığını söyledi.

K24’e konuşan Haci Omaran Sınır Kapısı İkame ve Pasaport Sorumlusu Salar Tahsin şunları belirtti:

“Bu ayın 7'sinden itibaren İranlı ziyaretçilerin Haci Omaran Sınır Kapısı'ndan girişleri başladı. Hatta ilk gün ziyaretçi sayısı azdı, 1 bin 200 kişi geldi. Ancak ikinci gün sayı 3 bine çıktı, dün 7 bin kişi geldi, bugün ise saat 10.00 itibariyle 4 bin ziyaretçi geldi.”

İran'ın Irak sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili olarak Tahsin, böylesi bir durumun Kürdistan Bölgesi sınır kapılarına çok sayıda ziyaretçinin gelmesine yol açtığını belirterek, İranlı ziyaretçi ve turistlerin, Haci Omaran Sınır Kapısı'nın yönetimi ve işleyişinden memnun olduklarını söyledi.

Bağdat’taki protestolar ve çatışmalar nedeniyle İran, Irak ile arasındaki tüm sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

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