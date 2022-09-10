Politika

Putin, İngiltere Kralı III. Charles'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Krallığı bugün resmen ilan edilen Kral III. Charles'ı tebrik etti.
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dünya Vladimir Putin Kral III Charles İngiltere Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in krallığı bugün resmen ilan edilen Kral III. Charles'ı tebrik ettiği belirtildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kral III. Charles'a ‘içten tebriklerini’ sunduğunu duyurdu.

Kral III. Charles, geçtiğimiz Perşembe günü annesi Kraliçe II. Eliabeth’in vefatının ardından bugün Londra’daki James's Sarayı'nda düzenlenen törenle tahta geçti.

Televizyondan canlı yayınlanan St James Sarayı'ndaki törene mevcut başbakan ve hâlâ hayatta olan eski başbakanlar, üst düzey yetkililer ve Kraliyet ailesi üyeleri katıldı.

İngiltere’nin, Batı’nın Ukrayna işgali nedeniyle Moskova’ya yaptırım uygulama kampanyasına öncülük ettiği bir dönemde Putin, geçtiğimiz Perşembe günü annesini kaybeden Kral III. Charles'a baş sağlığı dilerken, yeni görevinde başarılar diledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün, Putin'in Kraliçe'nin cenazesine katılmayacağını duyurdu. Peskov açıklamasında, “Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in Kraliçe’nin cenazesine katılması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

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