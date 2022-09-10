SOHR: DSG, Türkiye ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 90 kişiyi tutukladı

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Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), Türkiye ile bağlantıları oldukları gerekçesiyle 90 kişiyi tutukladığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DSG’ye bağlı özel birimin, casusluk ve Türkiye ve silahlı gruplarla bağlantılı olmaları suçlamasıyla 90 kişiyi tutukladığını belirtti.

DSG’nin söz konusu tutuklananları, Özerk Yönetimin kontrolü altındaki bölgelerde son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen saldırılara karışmakla suçladığı ifade edildi.

Tutuklananların Halep’in kuzeyi, Haseke, Rakka ve Deyrizor’daki güvenlikli cezaevlerine konulduğu belirtildi.

Associated Press geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, DSG komutanlarının toplantı yaptığını ve önceliklerinin Türkiye sınırına yakın noktalardaki gerilimi azaltmak olduğunu açıkladıklarını aktarmıştı.

Haberde, Ankara'nın yeni bir operasyon başlatma ihtimaline karşı DSG’nin uzun soluklu bir savaşa hazırlık yaptığı ve kendilerini savunmak için Şam'ın desteğine başvuracakları belirtilmişti.