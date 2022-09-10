Yaşam

Malatya’da inşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Malatya'da bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düşmesi sonucu yaralanan 5 işçiden 3’ünün, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
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HABER MERKEZİ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta kule vincin kırılan bomu nedenle vinç işçilerin üzerine düştü.

Olayda ilk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 işçi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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