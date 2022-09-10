Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu

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70 yıldır tahtta olan ve 96 yaşında yaşamını yitiren, dünyanın en etkili isimlerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenin gerçekleştireceği tarih 19 Eylül olarak açıklandı.

Birleşik Krallık'ta Kraliçe II. Elizabeth'in yası tutulmaya devam ediyor.

Kraliyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül'de Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Cenaze töreninin, saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Etkinliğe ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin katılması bekleniyor.