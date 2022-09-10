Suriye’de ‘İsrail ile işbirliği’ suçlamasıyla onlarca asker gözaltına alındı

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Soruşturmalarda Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ve Kara Kuvvetleri İstihbaratı ile Hizbullah arasında iş birliği yapıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ve Askeri İstihbarat’ın Eylül ayının başından bu yana, ‘düşman taraflarla’ işbirliği yapma ithamıyla Şam ve Halep’te rejim güçlerine bağlı subay ve astsubaylara yönelik geniş çaplı bir gözaltı kampanyası başlattığını belirtti.

Kaynaklara göre, 31 Ağustos’ta Halep ve Şam havalimanlarının ve çevresini hedef alan hava saldırılarının ardından onlarca asker İsrail’le işbirliği yapmak ve onlara koordinatlar hakkında bilgi sağlamak suçlamasıyla sorguya alındı.

Gözaltılar, hava savunma kuvvetlerinde bir subayı, Halep ve Şam havalimanlarını çevresinde görev alan askeri birliklerden iki subayı, Masyaf’taki askeri birliğin bir subayını ve iki personeli, Tartus’taki askeri birlik mensuplarını içeriyor. Gözaltılar, Suriye’de unsurları konuşlanmış olan Lübnan Hizbullahı istihbarat servisinden alınan istihbarata binaen gerçekleştirildi. Bazıları sorgularının ardından serbest bırakıldı. İstihbarat birimleri, serbest bırakılanlara, gerekli görülmesi halinde şubenin tekrar sorguya çağırabileceğini bildirildiğini aktardı. Diğer yandan 27 görevli halen gözaltında bulunuyor. SOHR Genel Müdür Rami Abdurrahman Şarku’l Avsat’a 27 kişiden 11’inin subay rütbesinde olduğunu söyledi.

Hava Kuvvetleri İstihbarat Birimi ve Kara Kuvvetleri İstihbarat Birimi, 7 Eylül’de bir operasyon başlattı. Hava Kuvvetleri İstihbaratı, el-Malikiye mahallesinde ve Halep Uluslararası Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerinde en az 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyon, 6 Eylül Salı günü İsrail’in bölgeyi hedef alması ve havalimanı çevresine zarar vererek hizmet dışı bırakmasından sonra gerçekleştirildi.

Kaynaklara göre, Hava Kuvvetleri İstihbaratı yetkilileri, çok sayıda vatandaşı ‘düşman taraflarla’ iletişim kurma ithamıyla gözaltına aldı.

SOHR, Hava Kuvvetleri İstihbarat güçlerinin, 31 Ağustos’ta havalimanının bombalanmasının ardından yaklaşık 15 vatandaşı gözaltına aldığını ve bölge sakinlerinden gözaltına alınanlar hakkında bilgi topladıktan sonra bazılarını serbest bıraktığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail’in Salı akşamı Halep Uluslararası Havalimanı ve çevresini hedef alan hava saldırılarının 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu belirtmişti. Ayrıca, 6 İsrail füzesinin havalimanını ve çevresini hedef aldığını, bu bombardımanın havalimanı pistinde ciddi hasara neden olarak hizmet dışı kalmasına yol açtığını bildirdi. Aynı saldırıda havalimanının yakınında bir deponun da imha edildiği aktarıldı.

Halep ve Şam uluslararası havalimanları 31 Ağustos’ta İsrail bombardımanına maruz kalmış ve ciddi hasar almıştı.