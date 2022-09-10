Politika

KDP’li yetkili: KYB ile ortak cumhurbaşkanı adayımız olacak

Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Cafer Eminki, Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Irak Cumhurbaşkanlığına ortak aday göstereceklerini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Cafer Eminki
Cafer Eminki
kürdistan KDP KYB Cafer Eminki Irak Cumhurbaşkanlığı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Cafer Eminki, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Irak Cumhurbaşkanlığına ortak aday göstereceklerini belirtti.

K24’e konuşan Eminki, “Şuan KYB ile KDP arasında Irak'taki durumla ilgili karşılıklı iyi bir anlayış var. Bu kez cumhurbaşkanlığı için ortak bir adayımız olacak” dedi.

Eminki, KDP ile KYB arasında daha önce bir anlaşmazlık olduğunu kaydederek, “Ancak şimdi her iki tarafın liderliği Irak'taki durumun KDP ve KYB’nin koltuk anlaşmazlığı yaptığı düzeyde olmadığına inanıyor” ifadelerini kullandı.

KDP ile KYB arasında daha fazla karşılıklı anlayış olduğunu bildiren Eminki, “Bu karşılıklı anlayışın sonucu Kürt halkı için sürpriz olacaktır. Kürtlerin cumhurbaşkanlığı için ortak adayları olacaktır” dedi.

Eminki, “KDP makam için mücadele etmiyor, biz Kürt davası için savaşıyoruz, parti için değil” diye konuştu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv