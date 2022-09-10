KDP’li yetkili: KYB ile ortak cumhurbaşkanı adayımız olacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Cafer Eminki, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Irak Cumhurbaşkanlığına ortak aday göstereceklerini belirtti.

K24’e konuşan Eminki, “Şuan KYB ile KDP arasında Irak'taki durumla ilgili karşılıklı iyi bir anlayış var. Bu kez cumhurbaşkanlığı için ortak bir adayımız olacak” dedi.

Eminki, KDP ile KYB arasında daha önce bir anlaşmazlık olduğunu kaydederek, “Ancak şimdi her iki tarafın liderliği Irak'taki durumun KDP ve KYB’nin koltuk anlaşmazlığı yaptığı düzeyde olmadığına inanıyor” ifadelerini kullandı.

KDP ile KYB arasında daha fazla karşılıklı anlayış olduğunu bildiren Eminki, “Bu karşılıklı anlayışın sonucu Kürt halkı için sürpriz olacaktır. Kürtlerin cumhurbaşkanlığı için ortak adayları olacaktır” dedi.

Eminki, “KDP makam için mücadele etmiyor, biz Kürt davası için savaşıyoruz, parti için değil” diye konuştu.