Politika

ABD ve Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.
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dünya Antony Blinken Ursula von der Leyen ABD

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

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