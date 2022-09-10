KDP: Eylül Devrimi, askeri zaferleri siyasi kazanımlara dönüştüren ilk Kürdistan devrimiydi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Eylül Devrimi'nin patlak vermesinin 61’inci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Eylül Devrimi’nin Kürdistan mücadelesinin askeri zaferlerini siyasi kazanımlara dönüştüren ilk Kürt devrimi olduğu belirtildi.

Dönemin Irak yönetiminin sözlerinden cayıp Kürdistan Halkının haklarını tanımadığı ve Irak Anayasasındaki siyasi ortaklık ve bir arada yaşama ilkelerini baltaladığının kaydedildiği açıklamada, “Sivil mücadele yollarını bile engelledi. Kürdistan halkına işgal, ateş, demir ve savaşla karşılık verdi” denildi.

Açıklamada, “11 Eylül 1961'de Mustafa Barzani liderliğindeki Kürdistan halkı, haklarını, topraklarını, egemenliğini, bekasını, onurunu ve kutsallarını savunmak için silahlı bir mücadele başlattı” ifadelerine yer verildi.

Eylül Devrimi'nin zaferiyle, bir Kürdistan devriminin ilk kez hedeflerine ve sloganlarına ulaşabildiğinin belirtildiği açıklamada, Kürdistan devriminin askeri zaferlerini siyasi başarılara dönüştürebildiği ve ulusal haklara kavuştuğu bildirildi.

Eylül Devrimi’nin Kürdistan halkının tarihindeki en uzun, en kapsamlı ve en verimli devrim olarak kabul edildiğini belirtildiği açıklamada, “Şimdiye kadar dini, etnik ve siyasi bileşenler fark gözetmeksizin bu devrimle gurur duymaya devam ediyor. Büyüklüğü ve çok boyutlu anlamı tarihe o kadar derinden girmiştir ki, nesilden nesile öğretici olmuş ve büyük derslerinin açık bir kaynağı haline gelmiştir” denildi.

Peşmerge’nin DAİŞ’e karşı mücadelede de büyük bir destan yazdığına vurgu yapılan açıklamada, KDP ve Peşmerge’nin mücadelesine devam ettiği ifade edildi.