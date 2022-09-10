Politika

Rus güçlerinden Ukrayna'nın Kharkiv şehrine roketatarlı saldırı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kharkiv şehrinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle vurduğu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Kharkiv şehir merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince şehre atılan roketler, 5 eve isabet etti.

Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Kharkiv merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Öte yandan Kharkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Kharkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Kharkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

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