Politika

Irak’ta DAİŞ'e operasyon: 11 ölü

Anbar ve Diyala’da terör örgütü DAİŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 örgüt mensubu öldürüldü.
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Irak ırak DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri ve Savunma Bakanlığına bağlı unsurların Anbar ve Diyala kentlerinde DAİŞ'e ait iki hücre yapılanması tespit ettiği belirtildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığının ilgili istihbaratı aldıktan sonra hava saldırıları eşliğinde söz konusu iki bölgeye operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, aralarında 2 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 11 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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