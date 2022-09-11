Politika

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı.
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Zaporijya Nükleer Santrali
Zaporijya Nükleer Santrali
dünya Zaporijya Nükleer Santrali Ukranya

HABER MERKEZİ

Reuters'ın haberine göre, santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, Ukrayna'da Rusya'nın elindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durduğunu açıkladı.

Kurum, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin bağlantısını kestiğini duyurdu.

UAEA'NIN RAPORU

Diğer taraftan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini açıkladı.

UAEA, Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna’daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.

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