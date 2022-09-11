Başbakan: Eylül Devrimi bölgesel bir mücadeleyi ulusal bir devrime dönüştürdü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Eylül Devrimi’nin 61’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün Büyük Eylül Devrimi’nin yıldönümü. Bu devrim, ulusal lider Ölümsüz Mustafa Barzani öncülüğünde farklı etnik ve dini bileşenleriyle tarihsel ve Kürdistan halkının tamamını kapsayan bir devrimdir” ifadelerini kullandı.

Eylül Devrimi’nin en önemli ve değerli özelliklerinin birinin, Kürdistan halkının birlikteliği olması olduğunu vurgulayan Başbakan, “Kürdistan halkının direniş ve güçlü iradesi, düşmanı, 11 Mart Anlaşması çerçevesinde bazı meşru ulusal haklarını tanımaya mecbur etti” diye belirtti.

Başbakan, Eylül Devrimi’nin en büyük mirasının, bölgesel bir ayaklanma ve mücadelenin, Kürdistan genelinde ulusal bir devrime dönüşmesi olduğunu vurgulayarak, devrimin, tüm Kürdistan vatandaşlarında ulusal bir his meydana getirdiğini ifade etti.

Başbakan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Eylül Devrimi’nin yıldönümünde Kürdistan halkının tüm bileşenleri ile tüm tarafların ulusumuzun anayasal haklarının korunmasının savunulmasında birlik olması gerekir ki Kürdistan halkı, on yıllardır bu uğurda mücadele ederek çok sayıda bedeller ödemiştir.

Kürdistan halkının bu büyük devrimine katılan Peşmergeleri ve herkesi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Eylül Devrimi ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun.”