Başkan Barzani: Eylül Devrimi, Kürdistan halkının irade ve özgüveniydi

ERBİL (K24)

Eylül Devrimi’nin 61’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, “Kürdistan halkının tamamını kapsayan bu devrime toplumun tüm sınıf ve tabakaları, halkın ulusal mücadelesi ve demokrasi talebi adına katılım gösterdi” ifadesini kullandı.

Kürdistan’ın tüm ulusal ve dini bileşenlerinin de Kürtlere omuz omuza, Ölümüz Barzani liderliğinde zulüm ve işgalciliğe karşı mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Barzani, “Eylül Devrimi, Kürdistan halkının irade ve özgüveninin ortaya çıkaran bir devrimdi ve Kürdistan halkının zorbalığa karşı aralıksız süren mücadele ve duruşu açısından sağlam bir temel ve örgütlenme sağladı” diye ekledi.

Başkan Barzani mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Eylül Devrimi, yüce değerleri ve liderliği, Peşmergesi ve tabanının ısrarcılığı ve direnişiyle Kürdistan halkının meşru davasının büyük adımlarla ileriye taşınmasını ve Kürdistan halkının diğer mücadele aşamaları için güç kaynağı olmasını sağladı. Ayrıca Kürdistan’ın diğer parçalarındaki mücadelecileri için ilham kaynağı oldu.

Büyük Eylül Devrimi’nin 61’inci yıldönümünde, yorulmak bilmeyen anneler ve kadınların, Peşmergelerin, mücadelecilerin, kahramanların ve bu ulusal gururda yer alanların rolüne saygı duyuyorum. Gerek Eylül Devrimi’nde şehit olanalar gerek şu an hayatta olmayanlar ve devrimde yer alanlar ve hayatta olan gururlu kahramanlara saygılarımı sunuyorum. O kahramanlar milletleri için bir tarih yazdı ve hepimiz için gurur kaynağı oldular.”