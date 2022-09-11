Neçirvan Barzani: Eylül Devrimi, Kürdistan halkının ulusal kimliğinin geri dönüşüdür

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin 61’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Büyük Eylül Devrimi’nin 61’inci yıldönümünde devrimin ulusal lideri Ölümsüz Mustafa Barzani'yi, yoldaşlarını, halkının ve ülkesinin özgürlüğü için canlarını feda eden tüm kahramanları saygıyla anıyorum. Onurlu şehit ailelerine ve devrimin zor günlerinde sadakatle mücadele ve hizmet eden tüm Peşmerge ve devrimcilere selam olsun.”

Eylül Devrimi’nin Kürdistan halkının ulusal kimliğinin geri dönüşü olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Eylül Devrimi, herkesi birleştirerek bir araya getiren, tüm sınıf ve bileşenlerin devrimidir. Kürdistan ve bölge halkı, tarihinin en zor zamanlarından birinde, düşmanla çelikten irade ve inançla mücadele etti. Eylül Devrimi, Irak devletini Kürdistan halkının haklarını tanımaya ve gelecekteki tüm kazanımların temeli olmaya zorladı. Devrim, Kürdistan halkı arasında daha fazla hoşgörü, ortak mücadele ve daha büyük birlik için bir fırsat yarattı” ifadelerine yer verdi.

Mesajının devamında, birlik ve ortak çalışmaya vurgu yapan Neçirvan Barzani şunları kaydetti:

“Eylül Devrimi, hiçbir askeri gücün Kürdistan halkının yaşam ve özgürlük iradesini kıramayacağını dostlar ve düşmanlar ile tüm dünyaya gösterdi. Devrimin başarısının sırrı ve gücü, Kürdistan halkının tüm bileşenlerinin birliğiydi. Bu nedenle bu anmada, Kürdistan'ın tüm bileşenleri, siyasi güçleri arasında birlik, kardeşlik ve ortak çalışmaya vurgu yapıyoruz. Bu aynı zamanda Kürdistan Bölgesi'nin haklarını ve anayasal kazanımlarını korumayı ve federal sistemin geleceğini güçlendirmenin tek yolu budur.”