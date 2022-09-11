Neçirvan Barzani’den İngiltere Başkonsolosluğu’na taziye ziyareti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’na giderek Kraliçe 2’nci Elizabeth için taziyede bulundu.

Şahsı ve Kürdistan halkı adına Kral 3’üncü Charles, Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileğinde bulunan Neçirvan Barzani, Kraliçe 2’nci Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.

Neçirvan Barzani, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in dünya çağında bir konum ve sevgiye sahip olduğunu ifade etti.