Şırnak Üniversitesi Kürt sanatçı Xecê’nin konserini iptal etti

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Kürt sanatçı Xecê, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünün 4 Ekim’de yapılması planlanan konserini iptal ettiğini belirtti.

Kürtçe ve Türkçe paylaşım yapan Xecê şu ifadelere yer verdi:

“Basına ve kamuoyuna! Bugün de bizim 4 Ekim Şırnak konserimiz Şırnak Üniversitesi rektörü tarafından reddedilip iptal edildi!”

Sanatçının konserinin, 4 Ekim’de Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması bekleniyordu.