Şırnak Üniversitesi Kürt sanatçı Xecê’nin konserini iptal etti
HABER MERKEZİ
Kürt sanatçı Xecê, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünün 4 Ekim’de yapılması planlanan konserini iptal ettiğini belirtti.
Kürtçe ve Türkçe paylaşım yapan Xecê şu ifadelere yer verdi:
“Basına ve kamuoyuna! Bugün de bizim 4 Ekim Şırnak konserimiz Şırnak Üniversitesi rektörü tarafından reddedilip iptal edildi!”
Sanatçının konserinin, 4 Ekim’de Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması bekleniyordu.
Basına ve kamuoyuna!— Xecê (@XeceOfficial) September 10, 2022
Bu günde bizim 4 Ekim Şırnak konserimiz Şırnak Üniversitesi rektörü tarafından reddedilip iptal edildi.!
Ji bo raya giştî!
Îro jî konsera me ya 4 ê Cotmehê ji aliyê rektörê zaningeha Şirnex'êve hate betalkirin!
@chaplinsanatorg pic.twitter.com/06GvqZisIe