11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçti

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ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik saldırılarla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kulelere saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

El Kaide mensubu saldırganlardan 15’i ve örgütün lideri Usame bin Ladin Suudi Arabistan uyrukluydu ancak Suudi yönetimi saldırının Afganistan’da planlandığını ve Almanya’nın Hamburg kentinde örgütlendiğini belirttiyse de ABD’nin bu ülkeye yönelik tepkisi azalmadı.

El Kaide’nin saldırısı Suudi Arabistan’da da önemli değişiklikleri beraberinde getirdi ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Müslüman Kardeşleri bölge için büyük bir tehlike olarak tanımladı. 2014 yılında ise Mısır, Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak ilan etti.

11 Eylül’ün ardından ABD ile BAE ilişkileri de güçlendi ve BAE bölgede önemli bir askeri ortak haline geldi. BAE, 2003’teki Irak müdahalesi hariç ABD’nin düzenlediği tüm askeri harekatlarda yer aldı.