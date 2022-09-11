Zelenskiy: Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy, barışın sadece Ukrayna bayrağıyla geleceğini ifade ederek, “Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek” dedi.

Ordunun kurmaylarıyla görüşmelerinin sürdüğünü ve gerekli adımların atıldığını belirten Zelenskiy, “Bugün Başkomutanlık Karargahı ile bir toplantı yaptım. Operasyon bölgelerinin komutanları ön saflardaki duruma ilişkin raporlar sundu. Gerekli kararlar alındı. Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının sonuçlarına ilişkin Savunma Bakanı Reznikov'un raporunu dinledik. Askerlerimizin cephede farklı yönlerde hareketi devam ediyor. Şu an itibariyle, Eylül ayının başından bu yana aktif faaliyetlerin bir parçası olarak, topraklarımızın yaklaşık 2 bin kilometresi kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neticede Rusların kaçması, onlar için en iyi seçenektir. Ukrayna'da işgalcilere yer yok ve olmayacak. Ancak bir kez daha vurguluyorum; Rus askerleri veya güvenlik güçleri Rusya'ya dönmekten korkuyorsa, askerlerimiz tarafından esir alınan herkese Cenevre Sözleşmelerine göre muamele edileceğini garanti ediyoruz."