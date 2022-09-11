Kayyumla yönetilen belediye Diyarbakır'da bir mahalleyi satmak istiyor

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kaymakamın, ilçeye bağlı Fabrika Mahallesi’ni satmak istediği belirtildi.

Mahalle sakinlerine evlerini hazineye ait araziye yaptıkları gerekçesiyle boşaltmalarının istendiği bildirdi.

Mahalle sakinlerinin ifadesine göre belediye yetkilileri, evlerinin yerine yeni evler yapılacağını ve evlerinin karşılığında bir miktar para teklifinde bulundu ancak mahalli teklif edilen ücreti az buldu.

K24’e konuşan mahalle sakinleri, 40 yıldır Fabrika Mahallesi’nde yaşadıklarını belirterek, mağdur edilmek istemediklerini dile getiriyor.

Mahalle sakini Belkıs Uyanık, devletin kendilerini önce köylerinden çıkardıklarını, şimdi de mahallerinden çıkarmak istediğini ifade ederek, "30 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Şimdi bir yandan direklere elektrik sayaçları bağlıyorlar, diğer yandan ‘Evlerinizi yıkacağız’ diyorlar. Bize bir şey verirler mi vermezler mi bilmiyoruz. Biz daha önce köyde yaşıyorduk, devlet bizi köyde çıkardı, şimdi de mahallemizden çıkarıyor" dedi.

Bir başka mahalleli Orhan Aydın ise mahallenin kendilerinden habersiz satışa çıkarıldığını belirterek, "Tapumuzu istiyoruz, tapumuzu verseler bizim için daha iyi olur. Burayı bizden habersiz satışa çıkardılar. Satarlarsa alırız diyoruz. Her şeyden önce bizi sormaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sedat Deyiş ise, kayyumun kendileriyle bir toplantı yaptığını, mahalleyi yıkacaklarını ve haklarını da vereceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Biz de avukat tuttuk ama kayyum bizimle iletişimi kesti. Biz dedik ki ‘Evlerimizi yıkıyorsanız bize yeni evler verin.’ Ama bize ev vermiyorlar.”

Mehmet Güneş de, "40 yıldır burada yaşıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. İki üç aydır yıkacaklarını ve satacaklarını söylüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Belediyeye gittik toplantı yaptık. Ama bir şey çıkmadı" dedi.

Fabrika Mahallesi 380 evden oluşuyor. Mahallenin 4 binden fazla nüfusu var. Mahallede cami ve okul da bulunuyor. Mahalleye hizmet belediye tarafından sağlanıyor.

Fabrika Mahallesi'nin yıkım kararı Kasım 2021'de alındı.