Başkan Barzani, Iraklı liderlerle siyasi krizi görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Irak’taki siyasi krizin çözüm yollarının ele alındığı görüşmede, krizin tüm vatandaşların yaşamını olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı.

Krizin çözümünün anayasa temelinde olması gerektiğini ifade eden taraflar, erken seçim için gerekli mekanizmaların oluşturulmasının öneminin altını çizdi.

Kurulacak hükümetin egemen olmasına vurgu yapılan görüşmede, tüm tarafların kurulacak hükümetin programına güven duyması gerektiğini dile getirdi.

Taraflar, krizin aşılması ve diğer siyasi tarafların yakınlaşmasının yanı sıra ulusal çıkarlara hizmet temelinde toplumsal barış v güvenliğin korunması için ellerinden gelen katkıyı yapma hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Siyade (Egemenlik) Kaolisyonu'nun, ortak bir tutum sergilenmesi için taraflar arasında müzakerelerin olması gerektiği konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.