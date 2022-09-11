Politika

Neçirvan Barzani’den 11 Eylül mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yayımladığı mesajda küresel bir tehdit olmaya devam eden terör ortak mücadeleye vurgu yaptı.
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Neçirvan Barzani
Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani 11 Eylül mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 11 Eylül saldırılarının yıldönümü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı

“Kürdistan Bölgesi 11 Eylül terörist saldırıların yıldönümü vesilesiyle ABD’nin acılarını paylaşıyor” diyen Neçirvan Barzani,  “Terörizm küresel bir tehdit olmaya devam ediyor, onu yenmek için birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika ABD’ye karşı düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı dizisidir.

Saldırılara 3 bine yakın ABD’li ve yabancı yaşamını yitirdi.

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