Neçirvan Barzani’den 11 Eylül mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 11 Eylül saldırılarının yıldönümü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı

“Kürdistan Bölgesi 11 Eylül terörist saldırıların yıldönümü vesilesiyle ABD’nin acılarını paylaşıyor” diyen Neçirvan Barzani, “Terörizm küresel bir tehdit olmaya devam ediyor, onu yenmek için birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika ABD’ye karşı düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı dizisidir.

Saldırılara 3 bine yakın ABD’li ve yabancı yaşamını yitirdi.

The Kurdistan Region of Iraq reiterates its solidarity with the United States on the 21st anniversary of the 9/11 terrorist attacks.



Terrorism is still a global threat and we must stay united in confronting and defeating it.