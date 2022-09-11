Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı

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Irak'ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela’ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı.

Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11'i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı.

Bağdat’taki protestolar ve çatışmalar nedeniyle İran, Irak ile arasındaki tüm sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

Erbain merasimleri her yıl Hz. Hüseyin'in vefatının 40'ıncı gününde Kerbela'ya doğru Şiilerin gerçekleştirdiği bir yürüyüş.