Real Madrid 5’te 5 yaptı

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La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Mallorca, Vedat Muric'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, maçın 45+2. dakikasında, kendi yarı sahasının ortasından aldığı topla rakip ceza alanına kadar giden Federico Valverde'nin attığı güzel golle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarı ataklarını hızlandıran Real Madrid, 72. dakikada Vinicius'un golüyle öne geçti.

Müsabakanın 88. dakikasında Rodrygo Goes ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger'in attığı gollerle farkı artıran Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

La Liga'da 5'te 5 yapan eflatun-beyazlılar 15 puanla, Barcelona'nın (13) önünde liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, gelecek hafta derbide deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Mallorca ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.