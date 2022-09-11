MSB: Operasyon bölgesinde 2 asker hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit” operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle PKK’liler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerler tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.