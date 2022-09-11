Miçotakis: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis katıldığı Selanik Uluslararası Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine yanıt olarak "Türk cumhurbaşkanının yakın zamandaki ifadelerini kabul edilemez olarak görüyorum. Ancak her zaman iletişim kanallarını açık tutacağız" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, Erdoğan'a bir görüşme dayatmayacağını, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya'nın başkenti Prag'ın görüşme için potansiyel adres olabileceğini belirtti.

AB’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz sevkiyatıyla ilgili "şantajlarına" karşı durması gerektiğini de söyleyen Miçotakis Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "despotik otoriterliğini ve başka yerel sorun yaratıcıları meşru hale getirmek" anlamına geleceği ifadeleriyle Erdoğan'a üstü kapalı göndermede bulundu.

Erdoğan 3 Eylül'de yaptığı bir konuşmada Yunanistan'a "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu ifadeleri AB ve ABD tarafından endişeyle karşılanmış, ifadelere tepki gösteren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da NATO, AB ve Birlemiş Milletler'e (BM) birer mektup göndererek "Ankara'nın giderek saldırganlaşan söylemlerinin kınanmasını" istemişti.