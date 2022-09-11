ABD’li yetkili: Tüm Amerikalılar Peşmerge’yle ittifakın öneminin farkında

ERBİ (K24)

11 Eylül saldırılarının yıldönümünde K24’e konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardmcısı Scott D. Bates, Peşmerge Güçleri’ne desteğin önemine vurgu yaptı.

“Bugün milyonlarca ABD’li 11 Eylül saldırılarının acısını yaşıyor” diyen Scott D. Bates, 11 Eylül’den sonra büyük değişimler yaşandığını ifade etti.

Bugün ABD’nin korunduğunu belirten Bates, “Terörü ortadan kaldıramayız ancak California’dan Güney Kore ve Kürdistan’a kadar askeri, siyasi ve güvenlik konularında büyük ve uluslararası bir koalisyonumuz var. Bu konuda iyi adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Kürdistan Bölgesi teröristlere karşı savaştı, ABD ve dünya güçleri de DAİŞ’e karşı Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’ne destek verdi” dedi.

Peşmerge Güçleri’nin en tehlikeli terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Bates, Peşmerge’nin Uluslararası Koalisyon’un da desteğiyle DAİŞ’i yenilgiye uğrattığını dile getirdi.

11 Eylül’den sonra Amerikalıların ayağa kalktığını ifade eden Bates, “ABD’ye karşı saldırılar düzenleyenler ya ortadan kaldırılacaktı ya da etkisiz hale getirilecekti” şeklinde konuştu.

Scott Bates, ABD’de herkesin DAİŞ’in ve terörün yenilgiye uğratılması için Peşmerge’ye desteğin öneminin farkında olduğunu ve Peşmerge'nin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak terör tehdidinin asla küçümsenmemesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Dikkatli olmalıyız. Bu konuda istihbarat paylaşımı önemli” dedi.