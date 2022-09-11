Biden’dan 11 Eylül mesajı: Devam edeceğiz, kararlıyız

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11 Eylül 2001 saldırılarının 21. yılında, saldırıya uğrayan yapılardan biri olan ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) anma töreni düzenlendi.

Törene, ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in yanı sıra saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve üst düzey subaylar katıldı.

Biden, törende yaptığı konuşmada, 8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, 11 Eylül saldırısının olduğu gün Amerikan halkına gönderdiği mesajı anımsattı.

Joe Biden, “11 Eylül’dü (Kraliçe Elizabeth’in) Büyükelçisi New York’taki St. Thomas Kilisesi’nde bir ayin duasında okudu o mesajı. Burada bize anlamlı bir alıntıyı hatırlattı, ‘keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir’. Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir ve hepiniz kederi yaşadınız. Bu bedeli derinden hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

11 Eylül saldırılarından sonraki 21 yılda yüz binlerce ABD askerinin Irak ve Afganistan’da savaştığını hatırlatan Biden, saldırıdan 10 yıl sonra 11 Eylül’den sorumlu tutulan El Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’i öldürdüklerini, geçen yaz aylarında ise saldırı sırasında bin Ladin’in yardımcısı olan, daha sonra El Kaide'nin lideri olan Eymen ez-Zevahiri’yi öldürdüklerini aktardı.

Afganistan’dan 20 yıl sonra çekildiklerini anımsatan Biden, terörle mücadeleden vazgeçmediklerini, ABD halkını tehdit edebilecek her odağa karşı kararlı olduklarını söyledi.

Biden, “Nerede bulunurlarsa bulunsun bu terörist faaliyetleri izlemeye ve engellemeye devam edeceğiz ve Amerikan halkını savunmak için gerekli olanı yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Ne yıkıldıysa, biz onardık. Tehdit edileni güçlendirdik. Saldırıya uğrayan, yılmaz ruh hiçbir zaman sarsılmadı” diye konuştu.