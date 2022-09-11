Politika

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürüldü

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na götürüldü.
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dünya Kraliçe 2 Elizabeth cenaze İskoçya Edinburgh

HABER MERKEZİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, (Erbil saatiyle) 12.00’de yaşamını yitirdiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nden alınarak, kızı Prenses Anne’in de katıldığı kortej eşliğinde Edinburgh’a doğru yola çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutunu görmek isteyen halk, Edinburgh’ta cenaze aracının geçeceği güzergaha akın etti.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin tabutu, yaklaşık altı buçuk saat süren yolculuğun ardından 18.20’de Kraliyet ailesinin İskoçya’daki resmi konutlarından Holyroodhouse Sarayı’na götürüldü.

Gece boyunca sarayın taht odasında tutulacak tabutun üzerine konan çelenkte, Balmoral’dan yıldız çiçeği, ıItırşahi, alev çiçeği, heather çiçeği ve çam ağacı dalları dikkati çekti.

Kraliçe’nin tabutu saraya alınırken, çocuklarından Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tören alanında yer aldı.

Kraliçe’nin cenazesi 13 Eylül’de Londra’ya getirilecek ve 19 Eylül’de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek.

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