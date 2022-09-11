Spor

Dalkurd’da kötü gidiş devam ediyor: Üst üste 6’ncı mağlubiyet

İsveç 2’nci Lig’inde (Superettan) zor zamanlar geçiren Kürt takımı Dalkurd, 23’ünü haftada Östers’e 2-0 mağlup oldu.
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Dalkurd
Dalkurd
avrupa Dalkurd Östers Superettan İsveç

HABER MERKEZİ

Superettan’da mücadele eden Dalkurd üst üste 6’ncı kez mağlup oldu.

Dalkurd ligin 23’üncü haftasında üst sıralardaki Östers’e konuk oldu.

Marc Rochester 44’üncü dakikada attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın 65’inci dakikasında Jesper Jonasson-Westermark, ev sahibi ekip Östers adına farkı 2’ye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste 6’ncı mağlubiyetini alan Dalkurd son sırada yer aldı.

Dalkurd gelecek hafta Utsiktens’i konuk edecek.

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