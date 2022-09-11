Dalkurd’da kötü gidiş devam ediyor: Üst üste 6’ncı mağlubiyet

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Superettan’da mücadele eden Dalkurd üst üste 6’ncı kez mağlup oldu.

Dalkurd ligin 23’üncü haftasında üst sıralardaki Östers’e konuk oldu.

Marc Rochester 44’üncü dakikada attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın 65’inci dakikasında Jesper Jonasson-Westermark, ev sahibi ekip Östers adına farkı 2’ye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste 6’ncı mağlubiyetini alan Dalkurd son sırada yer aldı.

Dalkurd gelecek hafta Utsiktens’i konuk edecek.