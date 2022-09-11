Gözlemevi: DAİŞ saldırılarında 7 DSG’li hayatını kaybetti
ERBİL (K24)
AFP’ye konuşan SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, Deyr Ez-Zor ve Haseke vilayetleri arasındaki yolda 6 DSG mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Rami Abdurrahman, 1 DSG’linin de Deyr ez-Zor’un batısında DAİŞ mensuplarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
SOHR Direktörü, 2 saldırının da DSG kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğini kaydetti.
DSG ve Uluslararası Koalisyon Mart 2019’da DAİŞ’e karşı askeri zafer ilan etmişti.