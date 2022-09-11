Politika

Gözlemevi: DAİŞ saldırılarında 7 DSG’li hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği iki saldırıda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensubu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.
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suriye DAİŞ saldırılar DSG Deyr ez-Zor

ERBİL (K24)

AFP’ye konuşan SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, Deyr Ez-Zor ve Haseke vilayetleri arasındaki yolda 6 DSG mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Rami Abdurrahman, 1 DSG’linin de Deyr ez-Zor’un batısında DAİŞ mensuplarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

SOHR Direktörü, 2 saldırının da DSG kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğini kaydetti.

DSG ve Uluslararası Koalisyon Mart 2019’da DAİŞ’e karşı askeri zafer ilan etmişti.

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