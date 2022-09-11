Ukrayna: Rus güçleri Kherson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi

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Ukayna ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, savaştaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ukrayna ordusunun Kharkiv bölgesinde yürüttüğü karşı saldırı nedeniyle Rus güçlerinin bölgedeki mevzilerini terk etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki yerleşim birimlerinin geri alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Kherson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği kaydedildi.

ZELENSKIY: TÜM DONETSK BÖLGESİ KURTARILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin Rus güçlerine karşı saldırısının başarılı olduğunu ve Donetsk'i geri alacaklarını söylemişti.

Zelenskiy, barışın sadece Ukrayna bayrağıyla geleceğini ifade ederek, “Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

“Neticede Rusların kaçması, onlar için en iyi seçenektir” diyen Zelenskiy, şunları kaydetmişti:

“Ukrayna'da işgalcilere yer yok ve olmayacak. Ancak bir kez daha vurguluyorum; Rus askerleri veya güvenlik güçleri Rusya'ya dönmekten korkuyorsa, askerlerimiz tarafından esir alınan herkese Cenevre Sözleşmelerine göre muamele edileceğini garanti ediyoruz."