ABD Başkanı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak

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Beyaz Saray, Joe Biden’ın 19 Eylül’de yapılacak tören için gelen resmi daveti kabul ettiğini doğruladı.

Biden Kraliçe ile ilk kez 1982’de bir araya geldi. İkinci buluşmaları ise 2021 yılında Cornwall’da yapılan G7 zirvesinde oldu.

Biden, Kraliçe için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth, bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir dönemi tanımladı. Sürekli değişimin olduğu bir dünyada, ülkelerini onsuz hiç tanımamış olanlar da dahil olmak üzere, nesiller boyu Britanyalılar için istikrarlı bir varlık, rahatlık ve gurur kaynağıydı. Kraliçe 2. Elizabeth'e yönelik kalıcı bir hayranlık, Commonwealth'teki (aralarında bazı ABD eyaletlerinin de yer aldığı İngiliz Milletler Topluluğu) insanları birleştirdi. Tarih yazan saltanatının 70 yılı, benzeri görülmemiş bir insani ilerleme çağına ve insanlık onurunun ileriye doğru yürüyüşüne tanıklık etti. Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük bir yer tutacak.”

Joe Biden, anma mesajında son buluşmalarına atıfla, “Mizah anlayışı ile bizi büyüledi, nezaketi ile etkiledi ve bilgeliğini bizimle cömertçe paylaştı” demişti.