Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
HABER MERKEZİ
İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan, 18,4010 liradan alınan euro ise 18,4030 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 18,24 liradan, euro ise 18,31 liradan satılmıştı.
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışında Fed temposuna ayak uyduracağı beklentisiyle euro dolara karşı ivme kazanırken dolardaki düşüş hisse senetleri piyasalarında iyimserliğe yol açıyor.
Amerikan Merkez Bankası Fed’in 20-21 Eylül’deki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı eğilimi belirginleşiyor. Fed üyelerinden Christopher Waller Cuma akşamı yaptığı açıklamada “bir başka ciddi artışı” destekleyeceğini belirterek 75 baz puan faiz artışından yana olduğunu belirtti.