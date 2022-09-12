AA: 3 PKK’li Erbil kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldü

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AA’nın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), PKK'nin “suikast timi”nde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 kişi, Erbil’in Xelifan ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Haberde "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç'ın da bulunduğu grubun Xelifan bölgesinde intikal halinde olduğu sırada dağlık alanda takibe alındığı ve arından operasyon düzenlediği kaydedildi.

Aksaç’ın PKK'nin gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki faaliyette bulunduğu, 2015 yılında dağ kadrosuna katıldığı ve özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı bilgileri de haberde yer aldı.

KÜRDİSTAN ANTİ-TERÖR SALDIRI DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kürdistan Anti-Terör Birimi, 5 Eylül’de uyruğu belirsiz bir SİHA’nın Balisan Vadisi’nde PKK’li bir grubu hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, akşam saat 20.10 sularında, Balisan Vadisi’nde PKK’li bir grubun SİHA ile hedef alındığını güvenlik güçlerinin olay hakkında inceleme başlattığı ifade edilmişti.

Balisan Vadisi, Erbil’in Xelifan ilçesi ile Süleymaniye’ye bağlı Raperin Bağımsız İdaresi sınırında yer alıyor.