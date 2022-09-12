Çavuşoğlu: Yunanistan kaşınmaya devam ediyor

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliğinde konuştu.

Ege'deki Yunanistan’ın taciz iddialarına değinen Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" diye konuştu.

Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.

Geçen hafta sonu da Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtığı belirtilmişti.