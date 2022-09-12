İsveç’te 5 Kürt aday milletvekili seçildi

STOCKHOLM (K24)

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ blok partileri toplamda yüzde 49,7 ile hükümet kurma imkanına sahip oldu.

Ülkede 7 milyon 770 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, oy kullanma işlemi dün yerel saatle 20.00'desona erdi.

Sandıkların yüzde 90'ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49,7, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 175 milletvekili, sol blok partileri de 174 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 20,6'a kadar yükseltmesi dikkati çekti. SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2018 seçimlerinde yüzde 18'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.

K24 Stockholm muhabiri Aware Hewrami, seçimde yarışan 5 Kürt milletvekili adayının parlamentoya girmeye hak kazandığını bildirdi.

Buna göre Sara Seple İsveç Demokratlar Partisi'nden, Kadir Kasırga, Lawên Rêdar ve Serkan Köse Sosyal Demokrat Parti’den, Gulan Avcı ise Liberal Parti’den İsveç Parlamentosu’na seçildi.

Dünkü seçimlerde 15 Kürt milletvekilliği için, çok sayıda Kürt aday da yerel yönetimler için yarışıyordu.