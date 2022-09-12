Spor

Diego Costa Premier Lig’e geri döndü

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Diego Costa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
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avrupa Diego Costa Wolverhampton transfer

HABER MERKEZİ

İspanyol forvet Diego Costa İngiltere Premier Lig'e geri döndü.

Wolverhampton tecrübeli futbolcu ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Brezilya doğumlu İspanyol yıldız, 2015 ve 2017'de Chelsea formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerinde 495 maça çıkan 33 yaşındaki Costa, 187 gole imza attı.

Transfer hakkında konuşan Wolves başkanı Jeff Shi: "Diego Costa'yı Premier Lig'e geri döndürmekten kesinlikle memnunuz. En üst düzeyde zengin deneyime sahip bir kazanan Diego, soyunma odamıza ve sahaya benzersiz bir şey getirecek ve bu sezon etkisini dört gözle bekliyoruz" dedi.

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