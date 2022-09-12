Başbakan, İngiltere Kraliçesi için açılan taziye defterini imzaladı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’na giderek, yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, “İngiltere Kraliçesi Majesteleri II. Elizabeth'in vefat dolayısıyla, bugün Erbil’de İngiltere Başkonsolosu David Hunt aracılığıyla Kürdistan Bölgesi hükümeti ve Kürdistan halkı adına, İngiltere halkına taziyelerimizi ilettik” dedi.

Başbakan, taziye defterine yazdığı mesajda, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan halkı adına, Kraliyet Ailesine, Birleşik Krallık Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.