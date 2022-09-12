Yunanistan'dan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Ioannis Oikonomou, Atina'ya yönelik "Başkalarının maşası olmayın" ifadelerini kullanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt verdi.

Ankara'dan gelen açıklamaları, 'yanılgılara dayalı bir gerçeklik inşa etme çabası' diyerek niteleyen Oikonomou, “Ankara'nın gayriciddi taşkınlığına hak ettiği ilgiyi gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Oikonomou, “Yunanistan hükümeti, gereken her yerde uygun şekilde yanıt verir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte Ege'deki Yunanistan’ın taciz iddialarına değinerek, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, “Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır” diye konuşmuştu.

Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.

Geçen hafta sonu da Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtığı belirtilmişti.