İsrail Başbakanı: Rus gazının yüzde 10'unu karşılayabiliriz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin'de İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındığı görüşme sonrasındaki basın toplantısında İsrail Başbakanı Lapid, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı konusunda da açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Avrupa'daki krizinin hafifletilmesine katkı sağlayabileceğine işaret eden Lapid, "Avrupa'ya gaz ihracatını muhtemelen artıracağız, umarım bu gelecek yıl mümkün olacak" dedi.

Mevcut imkanlara göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan aldığı gazın yüzde 10'unu İsrail'in karşılayabileceğini belirten Lapid, "Avrupa'da Rus gazını telafi etme çabalarının bir parçası olacağız" şeklinde konuştu.

İsrail'in yenilenebilir enerji konusunda çok sayıda start-up firmasının da bulunduğunu sözlerine ekleyen Lapid, bu küçük firmaların mevcut enerjine krizine çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır arasında üçlü doğal gaz anlaşması haziran ayında Kahire'de imzalanmıştı. AB adına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in imzaladığı anlaşmada, İsrail'in doğal gazının boru hatları ile komşu Mısır'a gönderilmesi ve buradaki tesislerde sıvı gaz haline getirilerek tankerlerle Avrupa'ya ulaştırılması öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Scholz ise doğal gaz sevkiyatında başka seçeneklerin de olmasının önemine işaret etti. Scholz, İsrail gazı doğrudan Almanya'ya ulaşmasa bile dünya piyasasına sevkiyatının yapılmasının fiyatları baskılamaya katkı sağlayacağını kaydetti. Doğal gaz sevkiyatı için teknik altyapının hazırlanması gerektiğini belirten Scholz, AB içinde bir boru hattı kurulmasının gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İRAN'LA MÜZAKERELER "BAŞARISIZ" OLDU

Scholz ve Lapid'in görüşmesinde İran ile nükleer anlaşma da gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Lapid, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapılan müzakerelerin "başarısızlığa" uğradığını savundu. "Başarısız olan müzakerelerin" geride bırakılması gerektiğini belirten Lapid, İran'ın nükleer programını durdurmak için "yeni bir strateji" geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz ise İran ile nükleer anlaşma konusunda yakın zamanda bir sonuç alınmasının beklenmediğine işaret etti. Ancak İran ile yapılan müzakereleri durdurma çağrısına katılmayan Scholz, "İran'ın nükleer bomba elde etmemesi ve daha sonra transport edebileceği roketlere sahip olmaması konusunda hepimiz aynı görüşü paylaşıyoruz" dedi.