‘Türkiye Kürdistanı’ ifadesini kullanan CHP’li hakkında soruşturma

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Nevaf Bilek’in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen partisinin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı açıklamaları inceledi.

Başsavcılık, söz konusu açıklamada “Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. (Kaynak: AA)