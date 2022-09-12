Başkan Barzani, İngiltere Kraliçesi için açılan taziye defterini imzaladı
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulundu.
İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt tarafından karşılanan Başkan Mesud Barzani, İngiltere kraliyet ailesinin yanı sıra İngiltere hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.
Başkan Barzani, İngiltere Başkonsolosluğunda açılan taziye defterini imzaladı.
Başkan Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed de eşlik etti.