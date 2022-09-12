Başkan Barzani: Bir arada yaşamanın tüm Kürdistan halkının kültürü haline gelmesi gurur verici

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşama kültürünün tüm dini ve etnik topluluklar için bir kültür haline geldiğini söyledi.

Başkent Erbil’de Doğu Süryani Kilisesi'nin açılışında konuşan Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki Süryani ve Hristiyanları kilisenin açılışından ötürü tebrik etti.

Başkan Barzani, “Bu kilisenin açılışı, 100 yıl önce her iki şehit Şeyh Abdusselam Barzani ile Piskopos Mar Şemun arasında kurulan tarihi ilişkilerin bir göstergesidir. Onlar Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşamanın ve kardeşliğin temellerini attılar” dedi.

"Bir ülkede kardeşçe birlikte yaşamaktan daha güzel bir şey yoktur” diyen Başkan Barzani, “Önemli olan, hepimizin Allah’a tapıyor olmasıdır. Birlikte yaşam kültürünün dini, etnik ve mezhepsel tüm topluluklar dahil olmak üzere tüm Kürdistan halkının kültürü haline gelmesi gurur vericidir. Bu kültürü devam ettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm insanları din, etnisite ve mezhep farkı olmaksızın desteklemeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, "Bu ülke hepimizin ülkesidir. Kardeşlik, onur ve özgürlük içinde birlikte yaşamalıyız” diye konuştu.