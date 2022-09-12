Politika

STK’lar: Kürtçe eğitim dili olmalı

Kürtçeyle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kurumları (STK) Kürt illerinde ve tüm Türkiye’de anadilde eğitimin verilmesi konusunda çağrıda bulundu.
author_image Mahir Yüksel
kürdistan Kürt Dil Platformu Kürtçe Anadilde eğitim Kürt Kültür ve Dil Ağı

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu ile Kürt Kültür ve Dil Ağı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle Diyarbakır Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

İki STK, Kürtçenin tüm Türkiye’de eğitim dili haline getirilmesi ve Kürtçenin ilkokuldan başlayarak müfredata eklenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri tarafından okunan basın açıklamasında, Kürtçeyle ilgili küçük reformların olduğunu ancak Kürt dili önünde hala engellerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu ülkede 84 milyon insan yaşıyor ve bunların 3’te 1’i Kürt’tür” denildi.

Türkiye Anayasası’ndaki “Eğitim dili Türkçedir ve Türkçeden başka hiçbir dil kullanılamaz” şeklindeki maddeye atıfta bulunan STK’lar, anayasanın 42. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin anadilde eğitimle ilgili maddesine uyulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, çocuğun tüm yönleriyle kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtlerin taleplerinin yerine getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğine işaret edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv