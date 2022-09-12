STK’lar: Kürtçe eğitim dili olmalı

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu ile Kürt Kültür ve Dil Ağı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle Diyarbakır Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

İki STK, Kürtçenin tüm Türkiye’de eğitim dili haline getirilmesi ve Kürtçenin ilkokuldan başlayarak müfredata eklenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri tarafından okunan basın açıklamasında, Kürtçeyle ilgili küçük reformların olduğunu ancak Kürt dili önünde hala engellerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu ülkede 84 milyon insan yaşıyor ve bunların 3’te 1’i Kürt’tür” denildi.

Türkiye Anayasası’ndaki “Eğitim dili Türkçedir ve Türkçeden başka hiçbir dil kullanılamaz” şeklindeki maddeye atıfta bulunan STK’lar, anayasanın 42. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin anadilde eğitimle ilgili maddesine uyulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, çocuğun tüm yönleriyle kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtlerin taleplerinin yerine getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğine işaret edildi.