ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var

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ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.

2020'de CIA’nin UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açılmıştı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer almıştı.

CEVAP İKİ YIL SONRA GELDİ

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti.

Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

"ULUSAL GÜVENLİK NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILAMAYACAK"

ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı.

Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi. Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi.

2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.