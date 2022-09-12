Politika

ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var

ABD Donanması, ellerinde hiç yayımlanmamış UFO görüntülerinin olduğunu bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Donanması Pentagon UFO

HABER MERKEZİ

ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.

 2020'de CIA’nin UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açılmıştı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer almıştı.

 CEVAP İKİ YIL SONRA GELDİ

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti. 

 Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi. 

"ULUSAL GÜVENLİK NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILAMAYACAK"

 ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı.

 Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi. Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi. 

2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv