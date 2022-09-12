Urfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HABER MERKEZİ
Urfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
41 yaşındaki Ercan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Siverek - Urfa kara yolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 21 yaşındaki Mahsun İris idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.